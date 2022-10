Foot - OM

OM : En colère, Tudor pousse un énorme coup de gueule et dézingue ses joueurs

Publié le 8 octobre 2022 à 22h00

Dan Marciano

Battu par l'AC Ajaccio au Vélodrome, l'OM a concédé sa première défaite de la saison. Pourtant, le club marseillais avait ouvert la marque et se dirigeait vers une victoire tranquille. Mais comme indiqué par Igor Tudor, ses joueurs ont certainement fait preuve de suffisance et laisser l'adversaire prendre l'avantage (défaite 1-2).

Gros coup d'arrêt pour l'OM. Auteur d'un très bon début de saison en championnat, le club marseillais a été stoppé par une surprenante équipe d'Ajaccio, qui ne s'est pas démobilisé après l'ouverture du score de Dimitri Payet (défaite 1-2). Première défaite de la saison pour Igor Tudor, qui n'a pas caché sa colère après la rencontre.





« On n'a joué que 15 minutes »

Interrogé par Prime Vidéo , l'entraîneur de l'OM a pointé du doigt l'attitude de ses joueurs. « Je suis énervé, on a perdu à la maison contre l'équipe qui était dernière du classement. Donc évidemment que je suis en colère, on n'a joué que 15 minutes. Après on n'était plus sur le terrain. Ils (les Ajacciens) ont commencé à courir, à se battre et ça a changé » confié Tudor.

« Je ne suis pas content, on n'a pas été bons»

« On n'est plus revenu du match. Je ne suis pas content. On a pris un but en première période mais on peut revenir. C'est difficile à expliquer. Ils ont couru, ils n'ont cadré qu'une fois et ils ont marqué deux buts... Mais on n'a pas été bons » a-t-il poursuivi. Quelques minutes plus tard, Tudor se présentait en conférence de presse. Et la colère n'avait pas disparu.

« Je n'ai pas senti la volonté de gagner le match dans notre équipe »