OM : L'OM soulève une polémique en Ligue des Champions

Publié le 6 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Une victoire en Ligue des Champions, enfin ! Ce mardi, l'OM s'est imposé à domicile face au Sporting Portugal (4-1). Une rencontre qui avait d'ailleurs été émaillée d'une polémique avant même le coup d'envoi. Alors que celui-ci avait été retardé, les joueurs lisboètes ont été encore plus en retard. De quoi déclencher la colère d'Igor Tudor et l'incompréhension de Pau Lopez.

Ce mardi, le coup d'envoi de la rencontre entre l'OM et le Sporting Portugal était prévu à 18h45. Problème, pris dans le trafic marseillais, les Lisboètes sont arrivés très en retard. Par conséquent, le feu vert a été donné pour décaler le début du match, d'abord à 18h55, puis à 19h. Au sein des rangs marseillais, on s'est alors tenu prêt pour débuter à cet horaire. Le fait est que les joueurs du Sporting ne sont pas sortis en même temps et ont fait attendre de longues minutes l'OM. De quoi alors déclencher la colère d'Igor Tudor, qui n'a pas hésité à pousser un coup de gueule dans les couloirs du Vélodrome.

« On a attendu 10 minutes dans le tunnel »

Après la rencontre, Igor Tudor s'est d'ailleurs expliqué sur son coup de gueule et cette polémique, expliquant alors : « Ce n’est pas un problème qu’une équipe soit en retard, c’est quelque chose de légitime, ça peut arriver à tout le monde. Le problème c’est que le délégué nous a dit à nous qu’on allait jouer à 18h55. On avait calé tout le programme d’avant-match et l’échauffement sur cet horaire. Et c’est une fois sur le terrain qu’on nous a dit que le match allait débuter à 19h. Et à 19h, on attendait dans le tunnel, eux n’étaient toujours pas sortis… On a attendu 10 minutes dans le tunnel, ça nous a fait défaut parce qu’on s’est refroidi alors qu’eux sont rentrés directement sur le vestiaire. Voilà ce qui pose problème ».

