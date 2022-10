Foot - OM

OM : Après son énorme colère, Tudor reçoit un coup de pression

Publié le 5 octobre 2022 à 08h10

Jules Kutos-Bertin

Victorieux pour la première fois en Ligue des Champions, l’OM a vécu un drôle d’avant match. Alors que les joueurs du Sporting étaient en retard dans le couloir, Igor Tudor a lâché un gros coup de gueule. Après la rencontre, Ruben Amorim a répondu au technicien croate.

Après avoir perdu ses deux premiers matchs de Ligue des Champions contre Tottenham et l’Eintracht Francfort, l’OM a répondu présent à huis-clos contre le Sporting Lisbonne. Une très belle victoire 4-1 qui permet aux hommes d’Igor Tudor de garder un espoir de qualification en 8ème de finale.

Le coup de gueule d’Igor Tudor

Mais avant ce succès de l’OM, Igor Tudor a passé ses nerfs sur la délégation portugaise et l’UEFA. Alors que la rencontre devait débuter à 19h, l’entraîneur marseillais a poussé une grosse colère dans les couloirs du Vélodrome pendant que ses joueurs attendaient leurs adversaires du soir.

🗨️ "Tu veux quoi toi ? (...) Me touche pas !"Le gros coup de sang d'Igor Tudor avant #OMSCP 🤬#UCL pic.twitter.com/SvN6h7GQVD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2022

« Je pense que l'OM a manqué un peu d’humilité »