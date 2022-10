Foot - OM

OM : Furieux, Tudor pète les plombs au Vélodrome

Publié le 4 octobre 2022 à 19h30

Arthur Montagne

Alors que le coup d'envoi du match opposant le Sporting CP à l'OM en Ligue des champions a été retardé de 20 minutes, Igor Tudor a poussé un énorme coup de gueule dans les couloirs du Stade Vélodrome, s'en prenant aux officiels.

Après deux défaites, contre Tottenham (0-2) puis l'Eintracht Francfort (0-1), l'OM reçoit le Sporting CP dans un match crucial. Si l'OM s'incline, les Marseillais diront adieu à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et seront mal engagés pour être reversés en Ligue Europa. Et Igor Tudor en a conscience. « En Ligue des champions tous les matchs sont difficiles. Ce n'est jamais facile de marquer. On veut faire du mieux possible, sans commettre d'erreurs. Ce sont les erreurs qui décident des matchs. (...) J'ai dit [en conférence de presse] qu'on allait essayer de gagner un match, et qu'au pire il fallait prendre un point. Mais on joue évidemment pour gagner », expliquait le coach de l'OM au micro de RMC Sport .

Le coup d'envoi retardé

Et avant même le coup d'envoi, l'OM a connu des premiers problèmes. En effet, les joueurs su Sporting CP sont arrivés en retard au Stade Vélodrome. Bloqué dans les bouchons de la cité phocéenne, le car portugais a débarqué très en retard obligeant les hommes de Ruben Amorim de débuter leur entraînement à 18h31 alors que le coup d'envoi était prévu à 18h45. Initialement décalé à 18h55, le match a finalement débuté à 19h05 avec donc 20 minutes de retard.

💥 Alors qu'il est déjà 19h02 et qu'OM-Francfort n'a toujours pas commencé, Igor Tudor s'agace dans le tunnel. pic.twitter.com/g3XsCPxmko — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2022

Tudor s'emporte

Une situation qui a passablement agacé Igor Tudor, frustré de devoir attendre l'arrivée des joueurs du Sporting pour débuter le match alors que le Marseillais étaient prêts. Par conséquent, dans le tunnel menant les 22 acteurs à la pelouse, et alors que les Portugais se faisaient encore attendre, l'entraineur de l'OM a poussé un énorme coup de gueule face aux officiels du match, leur reprochant ces défauts d'organisation inhabituels pour un matche de Ligue des champions.