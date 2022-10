Foot - OM

OM : Voilà la preuve du fiasco marseillais en Ligue des champions

Ce mardi soir, l'OM recevra le Sporting Portugal dans un Vélodrome qui sonnera creux en raison du huis clos imposé par l'UEFA. Les Olympiens sont en danger dans leur groupe et affichent des statistiques peu flatteuses en Ligue des champions. Le fiasco marseillais s'illustre par des chiffres pour le moins accablants.

Ces dernières années, l'OM est fâché avec la Ligue des champions. Le club phocéen a battu de tristes records dans l'histoire de la compétition. Le match face au Sporting pourrait aggraver des chiffres déjà très inquiétants.

55% - Only Celtic (58%) and Anderlecht (58%) have a bigger percentage of losses than Marseille (55% - 41/75) among teams with more than 50 games in the Champions League. Routine. https://t.co/Mzu9Ol6ORQ