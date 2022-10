Foot - OM

OM : Jackpot pour le projet McCourt en cas de miracle ?

Publié le 3 octobre 2022 à 19h15

Arnaud De Kanel

L'OM jouera très gros contre le Sporting Portugal. Si défaite il y a, les derniers espoirs de qualifications pour les huitièmes de finale de la Champions League seraient très compromis. Un coup dur pour le coefficient UEFA de la France mais également pour les finances du club détenu par Frank McCourt.

Pour se remettre à rêver des grandes soirées européennes, l'OM est condamné à un miracle. Défaits lors des deux premiers matchs, les Olympiens sont bons derniers de leur groupe de Champions League. S'ils parviennent à redresser le navire, les joueurs d'Igor Tudor pourront rapporter un beau chèque à Frank McCourt.

OM : Tudor bat un incroyable record détenu par Bielsa https://t.co/A8AV9OsNm7 pic.twitter.com/RpexdchsVI — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

Le coefficient UEFA de la France en péril

Le PSG et l'OM ne devront pas décevoir face aux clubs lisboètes de Benfica et du Sporting. En effet, le Portugal se rapproche dangereusement de la France au coefficient UEFA. En battant leurs adversaires directs, les deux géants français permettront au football français de respirer un peu.

Un jackpot à 9,5M€ ?