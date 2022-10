Foot - Mercato - OM

OM : Tudor prévient clairement une recrue de Longoria

Publié le 3 octobre 2022 à 15h15

Arthur Montagne

Arrivé libre durant le mercato estival, Chancel Mbemba n'a pas manqué l'occasion de rapidement comme un taulier au sein de la défense de l'OM. Igor Tudor est donc parfaitement satisfait du rendement de l'ancien du FC Porto, mais il espère qu'il maintiendra le rythme.

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le mercato et s'est notamment massivement renforcé en défense centrale, attirant pas moins de quatre nouveaux joueurs à ce poste à savoir Samuel Gigot, Isaak Touré, Eric Bailly et Chancel Mbemba. Ce dernier s'est d'ailleurs imposé comme le patron de la défense marseillaise. Des prestations saluées par Igor Tudor.

Mercato - OM : Le ton est donné dans le feuilleton Saliba https://t.co/sWUjtielBM pic.twitter.com/1WUwlme1OD — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«J'attends juste qu'il continue comme ça»

En effet, à l'occasion de son passage en conférence de presse, en marge du match contre le Sporting CP en Ligue des champions, l'entraîneur de l'OM n'a pas tari d'éloges pour Chancel Mbemba et espère qu'il maintiendra son niveau : « Chancel Mbemba est un joueur très important pour l'équipe de tous les points de vue, j'attends juste qu'il continue comme ça . »

