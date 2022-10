Foot - OM

OM : Michel règle ses comptes après son aventure à l’OM

Publié le 3 octobre 2022 à 00h15 par Hugo Chirossel

Entraîneur de l’OM entre 2015 et 2016, le passage de Michel sur le banc marseillais n’aura pas marqué les esprits. Il est récemment revenu sur ses mois dans la cité phocéenne, dont il garde un bon souvenir. Il en a également profité pour adresser un tacle à son président de l’époque, Vincent Labrune.

Après le départ surprise de Marcelo Bielsa au mois d’août 2015, l’Olympique de Marseille avait misé sur Michel pour lui succéder. Son aventure à l’OM n’aura pas duré bien longtemps, puisqu’il sera remercié en avril 2016.

Michel revient sur son passage à l’OM

« J’avais envie de relever ce défi », a confié Michel, dans l’émission Salon VIP Champions de beIN SPORTS . « Il y avait un moment d’agitation sociale entre la direction et les supporters mais j’ai eu un superbe vestiaire, des joueurs avec un caractère incroyable. Mandanda, Lass Diarra, des joueurs qui voulaient vraiment mouiller le maillot . »

« Monsieur Labrune ne l’avait pas très bien compris »