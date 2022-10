Foot - OM

OM : Pour la Ligue des champions, Tudor a une arme secrète

Publié le 3 octobre 2022 à 16h00

Arthur Montagne

Avec deux défaites lors de ses deux premières sorties en Ligue des champions, l'OM est très mal engagé dans la course aux huitièmes de finale avant d'affronter le Sporting CP, leader de son groupe. Néanmoins, avec Chancel Mbemba, passé par le FC Porto, Igor Tudor a peut-être son arme secrète.

Le parcours européen de l'OM est une nouvelle fois semé d'embuches. Placé dans le chapeau 4, le club phocéen a été globalement épargné par le tirage au sort, mais s'est pourtant incliné lors de ses deux premiers matches. D'abord sur la pelouse de Tottenham (0-2) puis à domicile contre l'Eintracht Francfort (0-1). Par conséquent, les Marseillais n'ont plus le droit s'ils espèrent être encore européens au printemps, cela passe obligatoirement par une victoire au Vélodrome mardi contre le Sporting CP, leader du groupe.

Mbemba connait parfaitement le Sporting

Et pour cela, l'OM pourra compter sur Chancel Mbemba. avant de signer à Marseille cet été, le défenseur congolais avait évolué durant quatre saisons au FC Porto et a donc affronté à plusieurs reprises le Sporting CP comme il l'explique en conférence de presse. « Le Sporting est une très bonne équipe, mais on est focalisés sur demain. On travaille pour nous, pour satisfaire les supporters », confie Mbemba avant d'être relancé sur sa connaissance du club lisboète : « Il y a beaucoup de différences. Quand tu regardes le championnat, le Sporting est en bas du classement, mais ils continuent de bien travailler et ils ont pris six points en Ligue des champions. C'est une très belle équipe, mais nous, on est capables de faire un très beau match . »

