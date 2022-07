Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mbemba lâche ses vérités sur la préparation de l'OM

Publié le 24 juillet à 23h15 par La rédaction

Libre comme l'air après la fin de son contrat avec Porto, Chancel Mbemba s'est engagé cet été avec l'OM. À l'occasion du stage de pré-saison effectué en Angleterre, l'OM a publié une vidéo sur les dessous de la préparation physique des olympiens. L'occasion pour Chancel Mbemba de se prononcer sur ses premiers jours en tant que joueur phocéen.

Arrivé contre toute attente à l'OM, Chancel Mbemba vient renforcer l'arrière-garde marseillaise. Actuellement en Angleterre, l'OM connaît une pré-saison tourmentée après la nouvelle défaite face à Middlesbrough (0-2). Le club phocéen a tout de même tenu à donner des nouvelles de ses joueurs dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

« Ça se passe bien »

Dans cette vidéo, Chancel Mbemba s'est notamment prononcé sur ses premiers jours avec le groupe d'Igor Tudor. « Ça se passe bien, on apprend. Il fait froid ici, ce n'est pas habituel, mais ça va, ça fait du bien. Ici, c'est super, c'est grand. On vient ici pour travailler, pour améliorer, pour être concentrés et satisfaire nos supporters », confie Mbemba.

« Je suis très heureux et très content »