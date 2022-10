Foot - OM

OM : Tudor et Longoria au cœur d’une polémique surréaliste

Publié le 5 octobre 2022 à 22h30

La rédaction

Alors que l’OM s’est imposé mardi 4-1 face au Sporting Portugal en Ligue des Champions, Igor Tudor et Pablo Longoria se sont retrouvés au cœur d’une polémique surprenante. En effet, juste avant la rencontre, Igor Tudor avait poussé un énorme coup de gueule à la suite du report du coup d’envoi, alors que Pablo Longoria avait donné son accord à l’UEFA.

Mardi, le coup d'envoi de la rencontre entre l’OM et le Sporting Portugal en Ligue des Champions était initialement prévu à 18h45, mais n'a été donné qu’à 19h. Le bus du club portugais était bloqué dans le trafic marseillais, ce qui a retardé l'arrivée des joueurs au Vélodrome. L’UEFA a donc décidé de décaler le coup d’envoi de 10 minutes pour ensuite repousser une nouvelle fois de 5 minutes au dernier moment. Une décision qui avait rendu fou Igor Tudor.

« Le problème c’est que le délégué nous a dit à nous qu’on allait jouer à 18h55 »

Dans les tunnels avant de rentrer sur le terrain, Igor Tudor avait exposé sa colère concernant l’organisation de la rencontre. L'entraîneur s’est par ailleurs expliqué après la rencontre en conférence de presse : « Ce n’est pas un problème qu’une équipe soit en retard, c’est quelque chose de légitime, ça peut arriver à tout le monde. Le problème c’est que le délégué nous a dit à nous qu’on allait jouer à 18h55. On avait calé tout le programme d’avant-match et l’échauffement sur cet horaire. Et c’est une fois sur le terrain qu’on nous a dit que le match allait débuter à 19h. Et à 19h, on attendait dans le tunnel, eux n’étaient toujours pas sortis… »

«L'OM a manqué un peu d'humilité »

Après la défaite du Sporting, l’entraîneur portugais Ruben Amorim a voulu répondre aux propos d'Igor Tudor : « Je pense que l'OM a manqué un peu d'humilité avec l'avant-match. Il y a eu un embouteillage et nous avons suivi toutes les procédures demandées dans l'avant-match, nous ne pouvions rien de plus. Nous avons tout fait ensuite en 45 minutes. »

Pablo Longoria avait validé le report