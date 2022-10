Foot - OM

OM : Les vérités d'Igor Tudor après son gros coup de gueule

Publié le 5 octobre 2022 à 08h30

Thibault Morlain

Ce mardi, l'OM s'est enfin imposé en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal (4-1). Une rencontre qui avait pourtant commencé dans un climat assez tendu. En effet, avant même le coup d'envoi, Igor Tudor avait poussé un coup de gueule dans les couloirs du Vélodrome, les joueurs portugais n'étant pas à l'heure pour le coup d'envoi. Des images qui ont forcément fait parler et après la rencontre, Igor Tudor est revenu sur son coup de sang.

Le Sporting Portugal étant bloqué dans le trafic marseillais, le coup d'envoi de la rencontre face à l'OM, initialement prévu à 18h45, a dû être décalé. D'abord retardé de 10 minutes, puis de 15 minutes, le match de Ligue des Champions a finalement commencé au-delà de 19h. La raison ? Alors que les joueurs de l'OM étaient prêts à entrer dans le Vélodrome, ils ont attendu de longues minutes ceux du Sporting Portugal. Cela n'a alors pas plu à Igor Tudor, qui n'a pas hésité à hausser le ton et à pousser un coup de gueule.

OM : Après son énorme colère, Tudor reçoit un coup de pression https://t.co/4EA6sUAS2y pic.twitter.com/T61Jd1HaKf — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

« Le problème c'est que... »

En colère, Igor Tudor s'en est alors pris au staff du Sporting Portugal dans les couloirs du Vélodrome. Finalement, la rencontre s'est bien jouée et c'est l'OM qui s'est imposé (4-1). Après le match, le Croate n'a alors pas échappé aux questions sur son coup de gueule. Ainsi, en conférence de presse, Tudor a notamment expliqué : « Ce n’est pas un problème qu’une équipe soit en retard, c’est quelque chose de légitime, ça peut arriver à tout le monde. Le problème c’est que le délégué nous a dit à nous qu’on allait jouer à 18h55. On avait calé tout le programme d’avant-match et l’échauffement sur cet horaire. Et c’est une fois sur le terrain qu’on nous a dit que le match allait débuter à 19h. Et à 19h, on attendait dans le tunnel, eux n’étaient toujours pas sortis… On a attendu 10 minutes dans le tunnel, ça nous a fait défaut parce qu’on s’est refroidi alors qu’eux sont rentrés directement sur le vestiaire. Voilà ce qui pose problème ».

« Je l'ai un peu fait exprès »