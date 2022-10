Foot - OM

OM : Ecarté encore par Tudor, Payet lâche une grosse mise au point

Publié le 8 octobre 2022 à 20h10 - mis à jour le 8 octobre 2022 à 20h14

Dan Marciano

Laissé sur le banc des remplaçants lors du dernier match de Ligue des champions face au Sporting Portugal, Dimitri Payet a été titularisé ce samedi face à l'AC Ajaccio. L'occasion pour le joueur s'inscrire son centième but en Ligue 1. Quelques minutes après le début de la seconde période, il a laissé sa place à Cengiz Ünder. Un choix compréhensible pour le Français.

Dimitri Payet a rejoint un cercle très fermé ce samedi. Celui des joueurs à avoir inscrit au moins 100 buts en Ligue 1. Aligné d'entrée par Igor Tudor, l'international français a trouvé le chemin des filets lors de la rencontre face à l'AC Ajaccio. « C'est un cap important dans une carrière. J'avais déjà dépassé cette barre avec les passes décisives. Il ne me manquait plus que ce but pour le double-double. C'est désormais fait, je suis très content » a déclaré le joueur, qui a préféré s'attarder sur le résultat du match.

OM : Scène poignante à Marseille, Payet délivre un message fort en plein match https://t.co/6pqd3P3Qc0 pic.twitter.com/WO1XgLV9Pb — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

La déception de Payet

Car malgré ce but, l'OM s'est incliné sur sa pelouse face aux Corses (1-2). « On va retenir ce résultat, qui est le plus important. On avait bien débuté, mais inexplicablement, on a baissé le pied et ils en ont profité. On a fait un bon début de match et sont sortis un peu plus. Ils ont réussi à égaliser. On a ensuite ce but en début de deuxième mi-temps » a confié Payet au micro de Prime Vidéo.

« Le coach tourne beaucoup, on ne va pas s'en plaindre »

Laissé sur le banc des remplaçants face au Sporting Portugal mardi dernier, Payet espérait se racheter, mais a finalement laissé sa place à Cengiz Ünder à la 57ème minute. « Bien sûr que l'on a forcement envie d'être sur le terrain et d'aider ses coéquipiers. Mais en raison notamment du système, le coach tourne beaucoup, on ne va pas s'en plaindre » a répondu le joueur après la rencontre.

«Ma relation avec Tudor est saine »