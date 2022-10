Foot - OM

OM : Scène poignante à Marseille, Payet délivre un message fort en plein match

Publié le 8 octobre 2022 à 17h45

Dan Marciano

Souvent laissé de côté en ce début de saison, Dimitri Payet est bien sur la pelouse du Vélodrome ce samedi pour défier l'AC Ajaccio. En cours de première période, l'international français a profité d'un penalty pour inscrire son centième but en Ligue 1. Au bord des larmes, le joueur en a profité pour envoyer un message aux supporters de l'OM.

Laissé sur le banc en Ligue des champions face au Sporting Portugal mardi dernier (victoire 4-1 de l'OM), Dimitri Payet a fait son grand retour sous le maillot marseillais ce samedi, à l'occasion de la rencontre face à l'AC Ajaccio en Ligue 1. Et le joueur de 35 ans n'a pas tardé à se mettre en évidence.

Payet inscrit son centième but en Ligue 1

Ce samedi, Dimitri Payet a inscrit son centième but en Ligue 1 sur penalty, plus de seize ans après son premier sous les couleurs du FC Nantes. L'international français de l'OM devient, par la même occasion, le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits et des 100 passes délivrées.

𝗥𝗘𝗖̧𝗨 💯 𝗦𝗨𝗥 💯 ✨Il vient d’inscrire son 100ème but en @Ligue1UberEats : @dimpayet17 devient le 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 de l’histoire du championnat à réaliser un 𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲-𝗱𝗼𝘂𝗯𝗹𝗲 historique 💫🤩⚽️ ➊⓿⓿ 𝗕𝗨𝗧𝗦👟 ➊⓿⓿ 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 pic.twitter.com/OvJIMtSkab — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2022

« Vous êtes mes 100, OM je t'aime »