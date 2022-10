Foot - OM

OM : Tudor l'interpelle, Payet lâche un coup de gueule en interne

Publié le 7 octobre 2022 à 07h00

Jules Kutos-Bertin

Cantonné sur le banc lors des matchs importants, Dimitri Payet vit un début de saison en demi-teinte avec l’OM. Même s’il est mécontent de son temps de jeu, le capitaine olympien sait bien que ses performances sont insuffisantes. De son côté, Igor Tudor lui reprocherait de ne pas être à son poids de forme.

Après une saison éblouissante sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est loin de sa forme de l’an dernier. Depuis le début de cet exercice, Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM, se passe régulièrement de ses services, même en Ligue des Champions. Dans un dispositif qui met moins en valeur ses qualités, Payet a plus de mal à s’exprimer et cela se voit dans ses statistiques puisqu’il n’a toujours pas ouvert son compteur but.

Tudor s’agace des questions sur Payet

En conférence de presse, le coach de l’OM commence même à s’agacer des questions répétitives sur Dimitri Payet. « C’est la question joker. Qu’on gagne ou qu’on perde, il y a toujours cette question sur Payet. Ça devient répétitif. Ce soir, je félicite ceux qui ont joué car le trio d’attaque a été très bon. Dimitri est dans une bonne période, il se sent bien comme Gerson et comme toute l’équipe. Mais comme je l’ai dit, il y a beaucoup de matches et tout le monde est important. Et surtout quand on joue tous les trois jours », rappelait Igor Tudor après la victoire face au LOSC.

Payet n’est pas satisfait de son temps de jeu