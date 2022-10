Foot - OM

OM : Igor Tudor pousse un coup de gueule inattendu

Publié le 6 octobre 2022 à 01h30

Arrivé sur le banc de l'OM cet été pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a apporté ses méthodes au club phocéen. Et dans un entretien accordé au site de l'UEFA, le technicien croate ne cache pas qu'il est un peu agacé par l'évolution du football dans certains domaines.

Méconnu du grand public, Igor Tudor a pourtant été choisi par Pablo Longoria pour remplacer Jorge Sampaoli qui a décidé de quitter ses fonctions de manière inattendue. Rapidement, le Croate, réputé comme un coach à poigne, a apporté ses méthodes qui ont du mal à convaincre tous les joueurs. Désormais tout semble aller mieux, mais Igor Tudor rappelle que l'entraîneur doit toujours être au-dessus de ses joueurs, ce qui n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui.

«Les joueurs de nos jours sont plus importants que les clubs et leur propre coach»

« Les joueurs de nos jours, avec leurs contrats dans leur club et avec les sponsors sont même plus importants que les clubs et leur propre coach. C'est pourquoi je fais toujours référence à mon époque quand je jouais à la Juventus. Là-bas, j'ai été coaché par (Marcello) Lippi, (Fabio) Capello et (Carlo) Ancelotti. Ils avaient les pleins pouvoirs, c'est pour moi la bonne méthode », lance l'entraîneur de l'OM dans une interview accordée au site de l'UEFA.

Tudor s'appuie sur ses mentors

Igor Tudor explique donc qu'il s'appuie sur ses anciens entraîneurs, et non des moindres puisqu'il a évolué sous les ordres de Marcello Lippi, Fabio Capello ou encore Carlo Ancelotti. Des beaux modèles pour l'actuel entraîneur de l'OM et cela semble porter ses fruits puisqu'après des débuts très compliqués, le Croate a rapidement fait accepter sa méthode à ses joueurs qui réalisent des premiers pas aboutis en Ligue 1 puisque le club phocéen est invaincu en championnat et occupe actuellement la deuxième place avec deux points de retard sur le PSG.