Mercato - OM : Le successeur de Payet déjà trouvé par Longoria ?

Publié le 8 octobre 2022 à 02h45

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’excellentes performances depuis son retour à l’OM en toute fin de mercato estival, Amine Harit semble avoir pris le relais de Dimitri Payet sur le plan technique. Et l’international marocain pourrait même s’imposer, à long terme, comme son successeur naturel étant donné que le numéro 10 a perdu sa place de titulaire.

Dans les dernières heures du mercato estival 2022, l’OM a réussi à boucler le retour d’Amine Harit sous la forme d’un prêt, qui sera cette fois-ci assorti d’une option d’achat contrairement à la saison passée : « L’option d’achat est là, on verra à la fin de saison, je pense qu’elle va être levée », indiquait le milieu offensif marocain début septembre, affichant donc son envie de s’inscrire dans la durée à l’OM. Et il semble bien parti.

Harit indispensable à l’OM ?

Auteur d’une performance XXL mardi dernier face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions (4-1), Amine Harit est en train de s’imposer comme un titulaire indiscutable dans cet OM version Igor Tudor, et il a d’ailleurs pris la place d’un joueur emblématique de l’ère McCourt au club.

Payet doit se contenter du banc

Dimitri Payet, qui reste à ce jour le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM (30M€), fait donc les frais de cette montée en puissance d’Amine Harit et doit se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe cette saison. Peut-être le début du déclin pour l’international français, âgé de 35 ans et sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM. Mais son successeur semble déjà tout trouvé…