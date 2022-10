Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une ouverture avec N’Golo Kanté

Publié le 8 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, N’Golo Kanté figurerait toujours sur les tablettes du PSG qui envisagerait de l’attirer libre en fin de saison. Et alors qu’un accord semble encore loin d’être trouvé entre l’international français et les Blues pour une prolongation, le Qatar a toutes ses chances.

C’est un fait, le PSG a vécu un mercato estival très agité autant dans le sens des départs que celui des arrivées, avec notamment un gros remaniement de son milieu de terrain : Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Xavi Simons, Ander Herrera et Rafinha ont quitté le Parc des Princes, remplacés par Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Mais le PSG n’a pas pour autant abandonné l’idée de recruter un autre grand nom à ce poste…

Le PSG toujours en course pour Kanté

Depuis maintenant plusieurs années, le nom de N’Golo Kanté est évoqué dans le collimateur du PSG, son profil plaisant beaucoup aux hautes instances du club depuis Doha, au Qatar. La presse anglaise a récemment indiqué que le club de la capitale souhaitait profiter de la situation contractuelle très incertaine de l’international français, libre en juin 2023, pour l’attirer gratuitement lors du prochain mercato estival, comme il a pu le faire ces dernières années avec Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma.

Kanté-Chelsea, ça traine dans les négociations