Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Un protégé d'Igor Tudor a refusé deux offres sur le mercato

Publié le 11 octobre 2022 à 07h45

Bernard Colas

Après une saison en prêt à Marseille, Amine Harit espérait poursuivre sa carrière du côté du Vélodrome. Le Marocain a finalement obtenu gain de cause après une offensive de Pablo Longoria dans les derniers instants du mercato estival. De quoi ravir le Marocain, qui avait repoussé deux autres offres en attendant un appel de l’OM.

Cet été, Pablo Longoria souhaitait mettre la main sur un milieu offensif et avait fait de Ruslan Malinovskyi sa priorité en fin de mercato. Cependant, le joueur de l’Atalanta Bergame n’a pas rejoint l’OM. Le président phocéen s’est alors tourné vers Amine Harit, qui avait fait son retour à Schalke 04 après son année en prêt du côté du Vélodrome. Une offensive que n’attendait plus le Marocain.

Mercato - OM : Le projet McCourt sauvé par… le PSG ? https://t.co/THjg9qDXjF pic.twitter.com/J5ydFx9UBa — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Désireux de retrouver l’OM, Harit a refusé deux offres

Alors qu’Amine Harit parvient à s’illustrer avec l’OM cette saison, L’Équipe revient sur l’été mouvementé du milieu offensif dans ses colonnes du jour. Le Marocain n’avait pas oublié l’OM malgré son retour à Schalke 04, au point de refuser deux offres, attendant un geste de Pablo Longoria qui a finalement eu lieu dans les ultimes moments du mercato estival, pour le plus grand bonheur du joueur.

« Il y a eu des offres à droite, à gauche, mais j’ai pris le risque d’attendre »