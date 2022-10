Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour le transfert de Mbappé

Seulement quelques mois après sa prolongation avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait claquer la porte du Parc des Princes dès le mois de janvier. De son côté, le Qatar refuserait catégoriquement de laisser filer son numéro 7 cet hiver. Toutefois, il serait ouvert à l'idée de boucler son transfert à la fin de la saison.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation au PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid à la fin de la dernière saison. Et malgré un accord de principe avec le club merengue, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français a choisi de rempiler avec Paris. Toutefois, Kylian Mbappé regretterait déjà sa décision.

PSG still adamant Mbappe won't be sold in January & is focused on winning #UCL. Told Galtier felt "blindsided" by reports Mbappe is unhappy. Fair amount of tension exists. PSG are prepared to sell next summer for the right price. But they don't want a mid-season departure.