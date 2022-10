Foot - OM

OM : Payet légende de l’OM ? Il se fait fracasser

Publié le 12 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Auteur de son centième but en Ligue 1 lors de la défaite contre Ajaccio (1-2), Dimitri Payet est très apprécié par les fans de l'OM. Néanmoins, Eric Di Meco refuse d'affirmer que le numéro 10 est une légende du club marseillais, et il ne manque pas de le faire savoir.

En janvier 2017, Dimitri Payet faisait son retour en grand pompe à l'OM, un an et demi après son départ. Recruté pour 30M€, le Réunionnais est le plus gros transferts de l'histoire du club phocéen et avait permis à Frank McCourt de lancer son projet. Samedi, Dimitri Payet a d'ailleurs inscrit son 100e but en Ligue 1 malgré la défaite contre Ajaccio (1-2). Suffisant pour en faire une légende de l'OM ? Eric Di Meco s'emporte.

«Comment tu peux dire que Payet est une légende de l’OM ? »

« A l’OM, Payet une légende? Ah d’accord… En disant cela, on galvaude l’histoire de l’OM ! Tu sais ce que c’est l’histoire de ce club qui a 130 ans ? C’est des mecs qui ont mis 194 buts sous ce maillot, qui ont mis 44 buts sur une saison, qui ont gagné des Ballons d’or… Comment tu peux dire que Payet est une légende de l’OM ? On espère qu’il gagnera quelque chose à la fin de la saison mais comment on peut dire qu’un mec qui n’a rien gagné sous ce maillot et qui a mis la moitié de ses buts à Nantes, ASSE et le LOSC, comment on peut dire que c’est une légende de l’OM? », lance l'ancien latéral de l'OM au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

«On s’en rappellera dans 30ans? Jamais de la vie»