Foot - OM

OM : La gestion d'Igor Tudor est pointée du doigt

Publié le 10 octobre 2022 à 07h10

Pierrick Levallet

Cette saison, Igor Tudor a parfois été décrié pour ses choix forts concernant ses éléments offensifs. Mais lorsque le Croate a aligné Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Gerson en même temps, le trio n’a jamais été réellement efficace. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de tacler le trio offensif de l’OM.

Depuis le début de saison, Igor Tudor est régulièrement jugé pour ses choix forts. Le technicien croate a par exemple plusieurs fois écarté des éléments importants. Mais depuis quelques temps, l’entraîneur de l’OM se met à aligner son trio composé d’Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Gerson. Cependant, les choses ne se passeraient pas vraiment comme prévu.

OM : Dimitri Payet écrit l'histoire, il lâche ses vérités https://t.co/Qz6ER4Bt6e pic.twitter.com/ozoXxVHnEo — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Payet, Sanchez et Gerson peinent à être efficace ensemble

En effet, le trio n’est clairement pas aussi efficace qu’escompté. Face à l’Eintracht Francfort (défaite 2-1), Alexis Sanchez, Dimitri Payet et Gerson n’ont jamais vraiment mis en danger la défense allemande. Et le scénario s’est plus ou moins répété ce samedi face à Ajaccio (défaite 2-1).

Ménès n’est pas convaincu par le trio de Tudor