Mercato - OM : Coup de tonnerre, Longoria prépare bien un gros transfert

Publié le 14 octobre 2022 à 00h00

Arthur Montagne

Peu utilisé par Igor Tudor, Gerson est passé de cadre à remplaçant à l'OM. Un déclassement qui risque de se poursuivre compte tenu des prestations d'Amine Harit et Mattéo Guendouzi. Par conséquent, le club phocéen, qui cherche toujours à réaliser une grosse vente, ne serait pas fermé à un départ du Brésilien.

Durant l'été 2021, Jorge Sampaoli n'avait qu'une idée en tête : recruter Gerson. Le technicien argentin avait alors convaincu la direction de l'OM de sortir le chéquier pour attirer le Brésilien en provenance de Flamengo pour un transfert avoisinant les 25M€. A ce prix-là, le milieu de terrain s'est imposé comme un cadre du club marseillais la saison dernière. Mais depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Gerson est clairement plus en retrait et sa situation ne risque pas de s'améliorer compte tenu de ses prestations lorsqu'il joue pendant qu'Amine Harit et Mattéo Guendouzi se sont rendus indispensables. Par conséquent, un départ de Gerson n'est pas à exclure.

«Gerson ? L’OM est vendeur»

C'est en tout cas ce qu'annonce le journaliste Jean Charles De Bono au micro de Football Club de Marseille : « La position actuelle, ce n’est pas une position confortable pour lui. Est-ce que Gerson va partir en Coupe du monde ? "Le sauveur" c’est Sampaoli, qui est peut-être capable de l’approcher pour Séville. C’est un joueur qui a la cote, c’est un brésilien, techniquement il est dans son élément, il est capable d’amener un plus par ses gestes, par ses buts. […] Maintenant, ça dépendra de l’argent, je pense que l’OM est vendeur parce que Mc Court veut des rentrées d’argent et que rien ne rentre… Ça peut l’arranger. »

Un retour au Brésil semble impossible