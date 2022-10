Mercato - PSG

EXCLU : Un différend financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG

Publié le 21 octobre 2022 à 17h30

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

La relation entre Kylian Mbappé et le PSG s’est détériorée ces dernières semaines. Et si la déception du mercato comme l’affaire du cyber harcèlement ont été évoquées pour expliquer les récentes tensions, Le 10 Sport est en mesure de révéler qu’il y a aussi, et surtout, un différend financier à l’origine du problème.

Kylian Mbappé a pris la parole pour démentir ses envies de départ. Au sortir d’un Clasico remporté par le plus petit des écarts (1-0), le champion du monde a tenté d’éteindre l’incendie des derniers jours, provoqué par les révélations de Médiapart concernant une affaire de cyber harcèlement. Le PSG aurait fait appel à un prestataire pour mener des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux et parmi les victimes, on retrouverait Kylian Mbappé. Ces révélations font suite à celles de la presse espagnole, qui affirme que l’attaquant du PSG ne serait pas du tout content du mercato et des promesses non tenues par ses dirigeants. Le quotidien Marca évoque même son possible départ dès le mois de janvier, lors du prochain mercato d’hiver…

🔴🔵 Info @le10Sport : le #PSG va revenir à la charge pour #Skriniar cet hiver et l’Inter entrouvre pour la première fois la porte à un départ. Voici la condition 👇🏼https://t.co/qnnO92ZpTQ — Bernard Colas (@BernardCls) October 21, 2022

Un versement de prime

Après enquête, Le 10 Sport est en mesure d’évoquer un point qui n’a pas encore été révélé, en France comme en Espagne. S’il est exact que Kylian Mbappé, et ses proches, ne sont pas satisfaits du mercato estival, ce n’est pas l’origine exact des tensions grandissantes de la dernière quinzaine. En effet, pourquoi se plaindre d’un mercato début octobre quand celui-ci a fermé ses portes 30 jours plus tôt ? Selon nos informations, c’est un différend financier qui aurait provoqué la colère du clan Mbappé. En effet, dans les accords trouvés pour la prolongation de contrat de l’attaquant, on retrouve une prime à la signature. Un montant global qui approcherait les 150 millions d’euros. Et comme c’est la pratique dans ce genre de cas, le règlement de cette prime est étalé dans le temps, en plusieurs versements. Nos sources indiquent qu’un versement devait avoir lieu autour de la fin septembre. Mais celui-ci ne serait pas arrivé dans le timing initialement prévu…

Difficultés financières pour Paris ?