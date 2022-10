Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Mbappé

Publié le 21 octobre 2022 à 13h30

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, au cours de l’émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda a affirmé que la prolongation de Karim Benzema jusqu’en juin 2024 était bel et bien dans les tuyaux. Voilà qui lance de nouveau un message très clair sur les intentions de Madrid au sujet de Kylian Mbappe, son plan offensif pour le futur apparaissant désormais bien loin de l’attaquant parisien. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito diffusée mardi soir, Eduardo Inda, le directeur du média OK Diario a confirmé que Karim Benzema, fraîchement vainqueur du Ballon d’Or, allait prolonger son contrat avec le Real Madrid au moins d’une saison. Ce qui fait que le buteur français sera lié avec Madrid jusqu’au mois de juin 2024.

Le Real ne modifie pas ses plans offensifs à court terme

Si ces informations se vérifient dans les prochaines semaines, ce qui apparaît en l’état tout à fait probable, elles confirment alors qu’au-delà des déclarations officielles de Carlo Ancelotti et surtout de Florentino Pérez (Ancelotti : « Ce que l'avenir nous réserve, je ne le sais pas. A un niveau personnel, je ne sais pas ce qui peut arriver. L'avenir de ce club et de cette équipe est déjà écrit avec des jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Militao... qui ont déjà écrit l'avenir de cette équipe. Les joueurs changent, mais ces joueurs ont montré ce que sera l'avenir du Real Madrid ». Florentino Pérez : « Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo. Ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or. »), les intentions du Real Madrid sont bel et bien d’ignorer toute possibilité de transfert de Kylian Mbappe l’été prochain, malgré l’hypothèse de nouveau soulevée de son départ du PSG alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat. En effet, compte tenu de la réalité économique aujourd’hui, il apparaît très improbable que le club merengue finance un deal XXL comme celui de Kylian Mbappe alors que Benzema occupe encore le poste et que l’équipe a trouvé son équilibre offensif.

Haaland visé pour l’après-Benzema en juin 2024

A l’inverse, il semblerait bien qu’un plan alternatif ait été échafaudé dans les bureaux de Santiago Bernabeu. Benzema étant bientôt lié au moins jusqu’en juin 2024 et Erling Haaland disposant, si l’on en croit les médias anglais, d’une clause de sortie à l’été 2024 inscrite dans son contrat avec Manchester City, le contexte est bien réuni pour que l’état-major merengue, comme indiqué par les médias espagnols, projette une offensive sur le Norvégien à cette date pour prendre la succession de l’avant-centre tricolore. Tout cela tend donc bien à donner de la consistance aux informations sorties selon lesquelles le Real Madrid n’avait plus de projet autour de Kylian Mbappe.