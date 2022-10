Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après le Ballon d'Or, Benzema reçoit une grande nouvelle pour son avenir

Publié le 19 octobre 2022 à 11h10

Ballon d'Or 2022, Karim Benzema voit son contrat avec le Real Madrid expirer en juin 2023, mais plus pour très longtemps. Prochainement, l'international français devrait prolonger son bail d'une saison. Par ailleurs, le club espagnol aurait annoncé son désir de garder le buteur tricolore jusqu'au terme de sa carrière.

Karim Benzema se rappellera longtemps de ce 17 octobre 2022. Le buteur du Real Madrid est devenu le cinquième Français à remporter le Ballon d'Or, 24 ans après Zinédine Zidane. Selon AS , Benzema devrait recevoir une prime d'1M€ comme récompense.

« Il va rester au club aussi longtemps qu'il le voudra»

Mais ce n'est pas tout puisque Benzema devrait également voir son contrat être étiré d'une saison. Comme confirmé par le patron d' OK Diario , Eduardo Inda, le Real Madrid devrait annoncer, très prochainement, cette prolongation. « Ils me disent qu'il va rester au club aussi longtemps qu'il le voudra » a précisé le journaliste sur le plateau d' El Chiringuito.

Benzema veut se retirer au Real Madrid