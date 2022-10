Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après son Ballon d’Or, Benzema annonce la couleur pour son avenir

Publié le 19 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

C’est désormais acté, Karim Benzema est le Ballon d’Or 2022. Au terme d’une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, le Français a été récompensé de la plus belle des distinctions personnelles. Un accomplissement pour Benzema qui, à 34 ans, ne s’imagine pas encore arrêter tout de suite. KB9 n’a d’ailleurs pas manqué de livrer certains indices sur son avenir…

Décisif en Liga et en Ligue des Champions, Karim Benzema a porté le Real Madrid sur ses épaules. Ayant réalisé la meilleure saison de sa carrière, KB9 a alors été récompensé de la plus belle des manières. Ce lundi, à Paris, le protégé de Carlo Ancelotti s’est vu remettre le Ballon d’Or, succédant ainsi à Lionel Messi, lauréat en 2021. Un trophée qui devrait d’ailleurs lui assurer une prolongation avec le Real Madrid. Prochainement, Benzema pourrait ainsi signer un nouveau bail jusqu’en 2024.

« Je vais prendre ma retraite au Real Madrid »

D’ailleurs, ce lundi, en marge de la cérémonie du Ballon d’Or, l’avenir de Karim Benzema était au coeur de certaines discussions. Et l’attaquant du Real Madrid n’a pas manqué de lâcher quelques annonces concernant la suite de sa carrière. Tout d’abord, pour la Onda Cero , Benzema a assuré : « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi ». Alors qu’un possible retour à l’OL était évoqué pour KB9, c’est bien avec la tunique merengue que l’international français terminera donc sa carrière.

« Je ne sais pas combien de temps encore »