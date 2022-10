Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’incroyable émotion du clan Zidane pour Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 12h00

Guillaume de Saint Sauveur

Fidèle adjoint de Zinedine Zidane par le passé sur le banc du Real Madrid, David Bettoni y a donc côtoyé Karim Benzema pendant de nombreuses années. Et il n’a pas dissimulé son émotion lundi soir au moment où le buteur français a reçu le Ballon d’Or 2022, se remémorant les bons souvenirs à ses côtés.

La nouvelle était attendu depuis un bon moment maintenant, mais elle a été officialisée lundi soir : Karim Benzema a remporté le Ballon d’Or 2022, venant ainsi récompenser la saison XXL du buteur français de 34 ans, notamment vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier avec le Real Madrid. De nombreuses figures et ancien membres du club merengue ont tenu à rendre hommage à Benzema, jusqu’à l’adjoint de Zinedine Zidane…

Real Madrid : Giroud envoie un énorme message à Benzema après son Ballon d'Or https://t.co/BEIGotTu8n pic.twitter.com/jL5celxIOp — le10sport (@le10sport) October 18, 2022

Bettoni déclare sa flamme à Benzema

Interrogé sur RMC Sport , David Bettoni n’a pas caché son émotion : « Je suis super heureux pour lui, il le mérite amplement, mais pas simplement pour cette saison extraordinaire qu’il a faite individuellement et collectivement avec le Real. C’est surtout toutes ces années de travail, je l'ai côtoyé cinq-six ans, j’ai travaillé avec lui individuellement, parce qu’il était demandeur à des moments compliqués de sa carrière, par rapport à l’équipe de France. C’est un travail de longue haleine », indique le fidèle adjoint de Zidane.

« Je suis très ému »