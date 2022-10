Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a voulu claquer la porte

Publié le 18 octobre 2022 à 09h00

La rédaction

Lundi soir, Karim Benzema a reçu le premier Ballon d’Or de sa carrière à l’âge de 34 ans. Auteur une nouvelle fois d’une saison flamboyante avec le Real Madrid, l’attaquant vit une longue histoire le club madrilène depuis treize ans. Juste après son sacre, Frédéric Hermel est revenu sur une période délicate pour l’international français, alors qu’il était sous les ordres de José Mourinho.

C’était le grand favori pour cette 66e cérémonie. Karim Benzema a donc logiquement été sacré Ballon d’Or 2022. 24 ans après Zinédine Zidane, qui lui a d’ailleurs donné le trophée, l’attaquant devient donc le cinquième français à recevoir cette récompense. Brillant avec le Real Madrid depuis de longues années, Benzema aurait pourtant pu quitter le club madrilène à cause d’un certain José Mourinho. Frédéric Hermel, correspondant pour RMC Sport à Madrid, raconte ce moment de la carrière du joueur.

✨ Alors que Mourinho le traite de "chat" en conférence de presse, Benzema pense à partir, mais son père lui dit qu'il doit rester et se battre pour réaliser son rêve. ⭐️ Une formidable anecdote racontée par @FredHermel — RMC Sport (@RMCsport) October 17, 2022

« Je pense à ces moments de tristesse »

Pour RMC Sport, Hermel s’est exprimé sur le sacre de Karim Benzema lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Il a d’ailleurs évoqué certains moments de la carrière de l’attaquant du Real Madrid, notamment ses périodes les plus difficiles. « Alors que je le vois aujourd’hui brandir ce ballon doré de plusieurs kilogrammes, je pense à ces moments de tristesse, puis de joie qui ont parsemé son long chemin vers cette extase et cette unanime reconnaissance » , raconte Frédéric Hermel avant d’évoquer ce passage en 2009 : « A ce soir de novembre 2009, froid et pluvieux, quand un Karim stérile était entré en fin de rencontre pour un Gonzalo Higuain auteur d’un doublé. "Soyons honnêtes, je ne suis qu’un remplaçant dans cette équipe" m’avait-il confié, regard sombre mais tête haute. »

« À ce moment, il voulut partir »