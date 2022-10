Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un contrat légendaire pour cette piste d’Ancelotti ?

Publié le 18 octobre 2022 à 07h45

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le Real Madrid lance une énorme offensive afin de boucler le transfert de Bruno Guimarães. Souhaitant conserver l’international brésilien, Newcastle serait prêt à faire de lui le joueur le mieux payé de l’histoire des Magpies.

Avant que Luis Campos ne prenne la succession de Leonardo à la tête de la section sportive du PSG, l’ancien directeur sportif du club de la capitale aurait tenté d’attirer Bruno Guimarães d’après The Chronicle Live. À présent, il semblerait que le PSG ne soit plus vraiment dans le coup pour l’opération Guimarães et c’est le Real Madrid qui se mettrait à rêver du recrutement de l’international brésilien de 24 ans.

Bruno Guimarães évoque la rumeur Real Madrid

Si bien que le principal intéressé n’ait eu d’autre choix que de faire un point sur les rumeurs concernant un départ de Newcastle pour rejoindre le Real Madrid. « Le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. C'est bien. Mais c'est juste une conversation, ce n'est rien ». Au passage, Bruno Guimarães affirmait vouloir devenir une légende de Newcastle.

Newcastle va sortir le chéquier