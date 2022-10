Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé ou Messi, Barcelone a déjà choisi

Publié le 18 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ dans les plus brefs délais bien qu’il ait nié avoir réclamé un bon de sortie pour le mois de janvier, Kylian Mbappé fait également parler du côté du FC Barcelone. Néanmoins, tout pointerait vers un retour de Lionel Messi plutôt que le recrutement du numéro 7 du PSG.

Kylian Mbappé anime le marché des transferts depuis maintenant une semaine. En raison de son mécontentement quant à son rôle de pivot au PSG, alors qu’on lui avait promis d’autres choses à sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025 en mai dernier, il émettrait le souhait d’aller voir ailleurs et ce dès le mois de janvier. Cependant, Kylian Mbappé a démenti cette rumeur dimanche soir en zone mixte.

Le Barça pense à Mbappé…

Pour autant, le feuilleton Mbappé n’est pas terminé pour autant et les rumeurs fusent dans la presse. Au point où le nom de l’attaquant du PSG devienne à nouveau lié au FC Barcelone. Intéressé par le passé par Kylian Mbappé, il semblerait que le Barça , qui s’est montré à nouveau présent sur le marché des transferts par le biais de leviers financiers, ne fasse pas du recrutement de Mbappé une priorité.

Mercato - PSG : Après ses révélations sur son avenir, Mbappé interpelle Al-Khelaïfi https://t.co/VRQ7arUHMx pic.twitter.com/2hdrLfQTw5 — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

…mais fait de Messi une priorité absolue