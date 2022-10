Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche une réponse fracassante à Mbappé

Publié le 18 octobre 2022 à 08h15

Après le sacre de Karim Benzema, qui a remporté son premier Ballon d'Or lundi soir, Florentino Pérez n'a pas échappé aux questions sur son attaquant, mais également à celles sur Kylian Mbappé. Et clairement le président du Real Madrid lâche une réponse très claire au sujet du joueur du PSG.

Ce n'est plus un secret, le Real Madrid a plusieurs fois tenté de recruter Kylian Mbappé par le passé. En 2017 tout d'abord lorsque l'attaquant décide finalement de s'engager au PSG, et surtout au printemps dernier alors que son contrat à Paris arrive à son terme. Finalement, Kylian Mbappé avait décidé d'étendre son bail au PSG, alors que tout laissait penser qu'il signerait libre au sein du club madrilène.

«Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo»

Et alors qu'il aurait réclamé son départ du PSG le plus rapidement possible, Kylian Mbappé pourrait attendre un retour à la charge du Real Madrid. Mais à en croire Florentino Pérez, ce n'est pas près d'arriver. « Ce n'est pas que ça m'ennuie, mais je ne lis même plus les rumeurs sur Mbappé. Nous avons un grand avenir avec Vinicius et Rodrygo. Ce sont de grands joueurs qui peuvent gagner le Ballon d'Or », lâche le président merengue au micro d'El Larguero.

