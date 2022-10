Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa sortie fracassante, est-ce la fin du feuilleton Mbappé ?

Publié le 18 octobre 2022 à 08h00

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Kylian Mbappé a pris la parole ce dimanche après le Classique face à l’OM (1-0). L’occasion pour l’international français de démentir les nouvelles rumeurs de départ le concernant, alors qu’il a prolongé son bail il y a cinq mois. Suffisant pour mettre réellement fin à ce nouveau feuilleton Mbappé ?

Au cœur des rumeurs concernant son avenir depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé a tenu à livrer sa vérité ce dimanche soir après la victoire du PSG contre l’OM (1-0). « Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué de cette info que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, je ne le suis pas du tout. J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit frère (Ethan, aligné avec les U19 du PSG contre Benfica en Youth League mardi). On est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer. Je voulais juste dire que c'est complètement faux, moi je suis très content ici », a lâché l’international français en zone mixte.

Mbappé encore au cœur des rumeurs

Dernièrement, il avait été révélé que Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2025 (avec une année en option), avait décidé de quitter le PSG dès que possible, estimant que la direction n’avait pas tenu les promesses faites il y a quelques mois durant les négociations pour sa prolongation, notamment concernant le recrutement estival et son rôle dans l’équipe.

« Si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite »