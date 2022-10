Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ça gronde à Chelsea pour Kylian Mbappé

Publié le 17 octobre 2022 à 22h15

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait finalement ne pas débarquer à Chelsea malgré la volonté du co-propriétaire de tenter sa chance. L’entraîneur Graham Potter ne serait pas très emballé par l’idée d’accueillir l’attaquant du PSG et Pierre-Emerick Aubameyang aurait aussi quelques réserves.

Kylian Mbappé est au coeur des rumeurs depuis près d’une semaine à présent. En raison de son mécontentement quant à son rôle de pivot au PSG et également parce que sa direction n’aurait pas tenu certaines promesses sur le mercato estival, Mbappé envisagerait de claquer la porte du Paris Saint-Germain à court ou moyen terme.

Potter ne serait pas pour l’arrivée de Mbappé à Chelsea

D’après les informations divulguées par Ben Jacobs pour The Football Terrace , Chelsea serait emballé par l’idée de mettre la main sur Kylian Mbappé. Et particulièrement le co-propriétaire Todd Boehly qui serait en quête d’une tête d’affiche pour lancer le nouveau projet sportif des Blues . Cependant, l’entraîneur Graham Potter ne verrait pas l’éventuelle venue de Mbappé d’un bon oeil en raison de sa surexposition médiatique et le poids trop important qu’il aurait dans le vestiaire.

L’option Mbappé inquièterait Aubameyang