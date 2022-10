Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé recalé par un cador à cause de son attitude ?

Publié le 16 octobre 2022 à 21h15

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé pourrait ne pas s’éterniser du côté du PSG, en raison des velléités de départ du Français. Chelsea serait sur les rangs, mais le recrutement de l’attaquant du PSG ne ferait pas l’unanimité chez les Blues.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé lors de la prochaine intersaison. En effet, en raison de son mécontentent et de promesses non tenues par la direction du PSG tant sur le recrutement que sur son statut au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé souhaiterait plier bagage bien qu’il ait prolongé son contrat au PSG en mai dernier.

Chelsea est en embuscade pour Kylian Mbappé

Contre toute-attente, le Real Madrid ne serait pas l’unique option viable dans le cadre d’un éventuel transfert à la prochaine intersaison. Co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly aimerait attirer une tête d’affiche chez les Blues et surveillerait avec attention l’évolution de la situation de Kylian Mbappé. Et sous les bonnes conditions financières, les Blues pourraient se laisser tenter d’après Ben Jacobs sur The Football Terrace.

Potter pas très chaud pour Mbappé ?