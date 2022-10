Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Mbappé, un transfert XXL en vue ?

Publié le 16 octobre 2022 à 21h00

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé envisagerait dès à présent de quitter le Paris Saint-Germain. Un transfert en janvier n’est donc pas à exclure pour le Bondynois, d’autant que les prétendants ne manqueront pas à l’appel selon le journaliste Fabrizio Romano.

Libre en fin de saison dernière, Kylian Mbappé semblait se diriger vers un départ. Le Real Madrid affichait en effet une grande confiance pour l'arrivée de la star du PSG, mais l’état-major parisien a finalement trouvé les bons arguments. En mai, le club de la capitale annonçait alors fièrement la prolongation de son numéro 7 jusqu’en juin 2025 (comprenant une année en option), mais en l’espace de cinq mois, la situation a radicalement changé. Kylian Mbappé estimant avoir été trahi par la direction du PSG, qui n’aurait pas tenu ses promesses selon lui. Un départ serait alors espéré par le Bondynois, et ce dès le mercato hivernal.

« Mbappé veut partir le plus tôt possible »

« Il a plusieurs problèmes. Par exemple, il voulait que le club signe un nouvel attaquant cet été, mais ils n'en ont pas eu. Il y a aussi des problèmes et des questions internes, et c'est pourquoi il veut partir le plus tôt possible , a déclaré Fabrizio Romano sur Caught Offside. Mbappe a été clair, il envoie un message fort, avec cette décision qui arrive quelques mois seulement après avoir signé un nouveau contrat au PSG. Ce n'est pas une question d'argent, on lui a aussi proposé des sommes énormes au Real Madrid, mais il a choisi le PSG à cause du projet. Maintenant, il n'est pas satisfait de ce projet et veut trouver une solution le plus rapidement possible. »

