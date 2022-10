Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prépare un transfert retentissant pour janvier

Publié le 16 octobre 2022 à 16h45

Cette semaine, les nouvelles velléités de départ de Kylian Mbappé ont beaucoup fait parler, un feuilleton qu’a tenté d’atténuer le PSG, assurant que l’attaquant n’avait fait aucune demande formelle pour quitter la capitale dès janvier. Pourtant, l’international tricolore voudrait réellement partir au plus vite, n’étant pas satisfait de l’évolution du projet QSI.

Cinq mois après l’annonce de sa prolongation, Kylian Mbappé voudrait déjà claquer la porte. Cette semaine, plusieurs médias ont annoncé que l’international français du PSG espérait partir dès janvier, estimant avoir été trahi par la direction et les propriétaires du club, n’ayant pas respecté les promesses faites au moment de sa prolongation selon lui. Des envies de départ confirmées par le journaliste Fabrizio Romano.

« Il veut partir le plus tôt possible »

« Il a plusieurs problèmes. Par exemple, il voulait que le club signe un nouvel attaquant cet été, mais ils n'en ont pas eu. Il y a aussi des problèmes et des questions internes, et c'est pourquoi il veut partir le plus tôt possible », a déclaré le journaliste sur le site Caught Offside.

« Il n'est pas satisfait de ce projet et veut trouver une solution »