Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré pousse un énorme coup de gueule sur son avenir

Publié le 16 octobre 2022 à 14h30

Hugo Chirossel

Battu jeudi dernier à domicile face à Fribourg (0-4) et avant-dernier au classement de Ligue 1, le FC Nantes vit un début de saison très compliqué. L’avenir d’Antoine Kombouaré sur le banc des Canaris est remis en question, ce qui agace le principal concerné, qui affirme avoir le soutien de sa direction et des supporters.

Le FC Nantes n’y arrive pas. Lourdement battus sur leur pelouse par Fribourg (0-4) jeudi dernier en Ligue Europa, les Canaris sont 19e de Ligue 1, avant la réception du Stade Brestois ce dimanche. Depuis quelques jours, l’avenir d’Antoine Kombouaré est au cœur des débats. L’Équipe révélait même récemment que les dirigeants nantais étaient déjà à la recherche de son successeur, mais à en croire l’entraîneur de 58 ans, il n’en est rien.

« Vous avez la mémoire très courte. Pas les supporters »

« Ce qui est marrant, c’est qu’il y a un décalage entre ce que les médias écrivent et ce que pensent nos supporters, même ma direction », a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse, des propos relayés par Ouest-France . « Vous avez la mémoire très courte. Pas les supporters. Si après un match, j’entends les supporters crier « Kombouaré démission, Kombouaré dehors…». Jamais je n’ai entendu ça. Quand je vais me balader dehors, parce que malgré la situation, je ne me cache pas, je vis, je sors, les gens nous encouragent, nous soutiennent. Vous les médias, c’est tout le contraire . »

« Il a pour coutume de virer ses entraîneurs très vite »