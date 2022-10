Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Après son calvaire, Griezmann fait un aveu

Publié le 16 octobre 2022 à 11h10

Arthur Montagne

Titulaire et buteur, Antoine Griezmann a offert la victoire à l'Atlético de Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (1-0). Après la rencontre, il a reconnu qu'il était soulagé de pouvoir se concentrer enfin sur le football grâce à son transfert définitif chez les Colchoneros.

Le début de saison d'Antoine Griezmann n'aura pas été de tout repos. Et pour cause, prêté deux saisons par le FC Barcelone, l'international français aurait été transféré définitivement en fin de saison à l'Atlético de Madrid s'il avait atteint un certains nombres de minutes jouées. Refusant de payer les 40M€, les Colchoneros avaient donc décidé d'aligner Griezmann seulement 30 minutes par match, de quoi frustrer le joueur.

Griezmann avoue sa frustration...

Finalement le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 20M€ et Antoine Griezmann est désormais totalement à disposition de Diego Simeone. Titulaire samedi soir, l'international français a offert la victoire aux siens sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Un sacré soulagement comme il l'a reconnu après la rencontre.

«Je veux aider l'équipe»