Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Messi et Mbappé, il a choisi son transfert

Publié le 16 octobre 2022 à 10h10

Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé fait grandement parler, David Villa, ancien attaquant du FC Barcelone, a été interrogé sur le choix qu'il ferait entre les deux joueurs du PSG pour renforcer l'effectif catalan. Et bien qu'il ait côtoyé La Pulga, l'Espagnol affiche une préférence pour l'ancien Monégasque.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de gérer deux dossiers brûlants, à savoir l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain, ainsi que celui de Kylian Mbappé, qui aurait réclamé son départ, seulement quelques mois après sa prolongation. Invité à donner sa préférence entre les deux attaquants du PSG, David Villa affiche sa préférence.

Mercato - PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, Messi a déjà son remplaçant https://t.co/aSmYKnhJdk pic.twitter.com/ECrha87jKF — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Messi a été le meilleur joueur de l'histoire, mais...»

« Messi a été le meilleur joueur de l'histoire. Mais pour le présent et l'avenir, Mbappé. Il est beaucoup plus jeune. Bien que ce serait une grande joie pour Barcelone si Messi revenait. Je ne sais pas... Je ne sais pas... C'est compliqué », assure l'ancien attaquant du FC Barcelone dans une interview accordée à AS .

«Les clubs analysent très bien cela»