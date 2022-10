Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une catastrophe évitée de justesse avec Messi ? La réponse

Publié le 16 octobre 2022 à 08h30

Pour la première fois de son illustre carrière, Lionel Messi a été sifflé par son propre public la saison dernière, après la défaite du PSG face au Real Madrid en Ligue des champions. L'international argentin aurait été secoué, mais se serait servi de ces critiques pour rebondir et revenir en forme sous le maillot du PSG.

Le public du Parc des Princes n'avait pas raté leur équipe, après la défaite du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid, survenue en mars dernier. Les supporters n'avaient pas hésité à siffler leurs propres stars comme Neymar ou Lionel Messi, qui avait encore du mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Selon son entourage, l'international argentin avait été très touché par la réaction des fans. Jusqu'à envisager un départ du PSG ? Journaliste pour L'Equipe, Florent Torchut est revenu sur les doutes de Lionel Messi lors d'un live Instagram avec Farid Rouas.

« Les sifflets, ça ne lui a pas fait plaisir »

« Si Messi a pensé à quitter le PSG cet été après avoir été sifflé ? Les sifflets, ça ne lui a pas fait plaisir. Il n’a pas compris, sûrement car c’était la première fois. Il a encaissé, observé, demandé. On lui a fait comprendre que c’était plus le symbole de ces joueurs là, lui et Neymar, qui étaient sifflés » a confié le journaliste.

« Il était conscient que ses performances n’étaient pas à la hauteur »

Arrivé en provenance de Barcelone durant l'été 2021, Lionel Messi était conscient de réaliser des prestations médiocres sous le maillot du PSG: « Il était conscient que ses performances n’étaient pas à la hauteur, qu’il pouvait donner plus. Il y avait donc une frustration. Il n’a pas compris qu’on l’enfonce, qu’on lui mette la tête sous l’eau. Mais il essaye d’être hermétique ».

Messi s'est servi des sifflets pour rebondir