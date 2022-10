Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grand annonce tombe pour Messi, le Qatar jubile

Publié le 16 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Bien que le contrat de Lionel Messi prenne fin en juin prochain, une prolongation serait dans les tuyaux. Selon Guillem Balague, biographe de la star argentine, l'ancien joueur du Barça est plus heureux que jamais à Paris, au point qu'une prolongation au PSG soit envisagée.

Arrivé libre au PSG il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi a vécu une première saison très compliquée à Paris. Mais depuis le début de l'exercice en cours, l'Argentin semble avoir retrouvé son meilleur niveau. De quoi relancer les débats sur l'avenir de La Pulga dont le contrat s'achève en juin prochain. Mais selon Guillem Balague, biographe de Lionel Messi, la tendance est à une prolongation.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le grand Messi est de retour https://t.co/JRWCAzU7ei pic.twitter.com/W8jcfYLTwD — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«Il est plus proche de rester»

« Quittera-t-il le PSG en 2023 ? Grande question ! Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. Il a un contrat de deux ans plus un en option. Mais cette option doit être validée par les deux parties. Et s’il souhaite rester après 2023, un nouveau contrat devra être négocié. Mais si vous me demandez mon sentiment - et ce n’est qu’un sentiment -, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant d'en rajouter une couche.

«Messi est heureux comme il ne l’a jamais été»