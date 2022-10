Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos se fait déjà refroidir pour sa nouvelle piste du mercato

Publié le 16 octobre 2022 à 07h30

N’ayant pas réussi à faire venir un nouveau défenseur central cet été, le PSG entend bien retenter sa chance dès cet hiver. Luis Campos continuerait de pousser pour Milan Skriniar. Mais le conseiller sportif parisien aurait déjà tout prévu en cas d’échec avec le Slovaque puisqu’il penserait à Nathan Aké comme plan B. Toutefois, Manchester City a déjà donné sa réponse pour ce transfert.

Ce n’est plus un secret, Luis Campos n’est pas satisfait de son mercato. Le conseiller sportif parisien voulait attirer un nouveau défenseur central au PSG, mais il n’a jamais réussi à mettre la main dessus. Pourtant, Luis Campos a tout tenté pour faire venir Milan Skriniar, à qui il ne restait plus qu’un an de contat. Néanmoins, l’Inter, qui réclamait entre 75 et 80M€, n’a jamais bougé de ses positions. Le transfert est donc tombé à l’eau. Mais Luis Campos n’a pas abandonné, bien au contraire puisqu’il aurait prévu de revenir à la charge dès janvier. Toutefois, le Portugais n’est pas à l’abri d’un nouvel échec étant donné que l’Inter cherche à prolonger Milan Skriniar. Le conseiller sportif du PSG explorerait alors d’autres pistes sur le marché. Et il aurait trouvé un plan B en Premier League.

Le PSG lorgne sur Aké, d’autres gros clubs à l’affût

D'après Voetbal Primeur , le PSG lorgnerait sur Nathan Aké. Le défenseur de 27 ans aurait tapé dans l’oeil de Luis Campos. Cependant, le Néerlandais ne plairait pas qu’au conseiller sportif parisien puisque le Bayern Munich, la Juventus et l’Inter le suivraient également de près. Une bataille colossale semble se préparer pour Nathan Aké. Mais Manchester City a refroidi les ardeurs de tout le monde sur ce dossier.

Manchester City n’est pas vendeur