Mercato - PSG : Campos reçoit une première réponse pour Saliba

Publié le 16 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Appréciant le profil de William Saliba, Luis Campos semblerait avoir coché le nom du défenseur d’Arsenal dans sa short-list pour renforcer la défense du PSG. Cependant, une prolongation de contrat de Saliba à Arsenal serait toujours très probable.

William Saliba s’est mué comme étant un élément indispensable dans la défense centrale de Mikel Arteta à Arsenal depuis le début de la saison. Au point où ses performances fassent l’unanimité auprès des observateurs et lui ouvrent la porte au… PSG ? D’après le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain, emmené par le conseiller football Luis Campos, serait prêt à accueillir Saliba l’été prochain.

Une prolongation dans les tuyaux à Arsenal

À en croire les informations circulant dans la presse anglaise, Arsenal travaille en parallèle sur la prolongation de contrat de William Saliba et le principal intéressé ainsi que l’entraîneur Mikel Arteta ont tous deux récemment confirmé la tendance en interview.

«Il est toujours très probable que Saliba signe»