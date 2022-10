Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita sur le départ, cette incroyable confidence

Publié le 16 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Président du FC Nantes, Waldemar Kita fait face à une énorme défiance de la part des supporters canaris. Cela fait en effet maintenant un certain temps que le départ du patron nantais est réclamé. Kita n’a toutefois jamais cédé et est toujours à son poste. Cela pourrait d’ailleurs ne pas changer avant très longtemps encore. Explications.

A 69 ans, Waldemar Kita est aujourd’hui le patron du FC Nantes. L’homme d’affaires franco-polonais est depuis 2007 le propriétaire et le président des Canaris. Le temps passe, mais voilà que Kita fait de moins en moins l’unanimité sur les bords de la Loire. Depuis quelques années maintenant, les supporters en ont ras-le-bol et n’hésitent pas à faire savoir leur colère, réclamant le départ du patron du FC Nantes. Cela semble toutefois très loin d’arriver…

« Il mourra propriétaire du FC Nantes »

Journaliste à l’origine d’un livre sur Waldemar Kita, Saber Jendoubi s’est confié dans un entretien accordé à So Foot . L’occasion pour lui de faire une grosse confidence concernant l’avenir du patron du FC Nantes : « Ce que me disent certains de ses proches, c'est qu'il mourra sur scène. Il mourra sur le gazon. Il mourra propriétaire du FC Nantes. Il aime trop cette visibilité, ces projecteurs, et être l'objet de ces ressentiments ».

« Il a tous les traits d’un Berlusconi »