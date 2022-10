Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré lâche une grosse mise au point sur son avenir

Publié le 13 octobre 2022 à 01h45

Thibault Morlain

Les mauvais résultats s'enchainent pour le FC Nantes et forcément, la pression monte pour Antoine Kombouaré. L'actuel entraîneur des Canaris voit ainsi sa place être de plus en plus remise en question. Ce jeudi, la rencontre face à Fribourg sera donc importante et en marge de ce match, Kombouaré a fait le point sur sa situation.

Actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré n'arrive pas à inverser la tendance. Depuis le début de la saison, les Canaris déçoivent avec de nombreux mauvais résultats. Forcément, des questions se posent sur l'avenir de Kombouaré. Est-il alors en danger à Nantes ?

« Ce n'est pas mon soucis »

Ce mercredi, en conférence de presse avant la rencontre d'Europa League contre Fribourg, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le sujet. L'entraîneur du FC Nantes a alors assuré : « Est-ce que je me sens sous pression ? Je suis surtout mécontent de mon travail. Après, sous pression... Je connais trop bien mon métier pour savoir que lorsque ça ne va pas, des questions se posent, mais ce n'est pas mon souci ».

« Ma situation est secondaire »