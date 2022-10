Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor à l'origine du transfert de Payet ? Il répond

Publié le 15 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Dimitri Payet a connu un terrible changement de statut. Après avoir porté le club phocéen sur ses épaules, le voilà désormais comme un simple remplaçant. Il n'en fallait alors pas plus pour voir les questions sur l'avenir de Payet se poser. Igor Tudor pourrait-il alors provoquer son départ ? Pas sûr...

Davantage sur le banc de touche que comme titulaire à l'OM, Dimitri Payet vit une période compliquée actuellement. En effet, Igor Tudor n'hésite pas à se priver de son numéro 10, l'estimant hors de forme. Un nouveau statut qui n'est forcément pas simple à vivre pour Payet. Mais ce n'est pas pour autant que le joueur de l'OM, sous contrat jusqu'en 2024, s'imagine baisser les bras et tout arrêter. Bien au contraire.

Mercato - OM : C'est confirmé, une énorme idée de Longoria se concrétise https://t.co/c8q4VG2aaH pic.twitter.com/AnvokIV9Im — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans »

En effet, pour Prime Vidéo , Dimitri Payet a tout d'abord fait une grande annonce concernant son avenir. Le numéro 10 de l'OM a alors lâché : « Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J'aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l'entraînement. Je n'y vais jamais en trainant des pieds. Là, c'est difficile, je prends le bon côté, je me dis qu'il ne me reste pas beaucoup de temps et qu'il faut profiter du temps de jeu qu'on me donne ».

« Il faut que je fasse plus »