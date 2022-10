Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce protégé de Tudor annonce la couleur pour son avenir

Publié le 14 octobre 2022 à 21h00

Hugo Chirossel

Alors que l’OM se déplacera au Parc des Princes pour y affronter le PSG dimanche soir, Pau Lopez était présent ce vendredi en conférence de presse. Arrivé l’année dernière en provenance de l’AS Rome et sous contrat jusqu’en 2026, le gardien espagnol s’est confié sur son adaptation à Marseille, ainsi que la concurrence avec Ruben Blanco.

Après avoir essuyé sa première défaite de la saison le week-end dernier face à l’AC Ajaccio (1-2), l’Olympique de Marseille a réagi mercredi soir en Ligue des champions. L’OM est allé s’imposer sur la pelouse du Sporting Portugal (0-2) et s’est ainsi totalement relancé dans la course à une qualification pour les huitièmes de finale. Troisième au classement en Ligue 1, les Marseillais ne sont qu’à trois points du PSG, qu’ils affronteront dimanche soir au Parc des Princes.

« Je me sens très bien ici »

En marge de cette rencontre, Pau Lopez était présent ce vendredi en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire un petit bilan de son aventure phocéenne, lui qui a été recruté l’année dernière en provenance de l’AS Rome. « Je me sens bien, je m'améliore par rapport à la saison dernière. Je me sens très bien avec les supporters, je les remercie toujours car ils sont importants. Je me sens très bien ici », a déclaré le gardien espagnol de 27 ans.

Lopez sur sa relation avec Blanco