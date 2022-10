Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Comment Longoria a bouclé un très joli coup sur le mercato

Publié le 14 octobre 2022 à 22h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois montré très actif sur le marché des transferts. Parmi les douze recrues bouclées par Pablo Longoria, Chancel Mbemba s’est rapidement imposé comme un élément fort de l’équipe dirigée par Igor Tudor. Un joli coup bouclé par l’OM, qui ne partait pourtant pas favori.

Une fois n’est pas coutume, l’OM a connu un été agité dans le sens des arrivées. Au total, Pablo Longoria a mis la main sur douze renforts, à l’instar de Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Alexis Sanchez ou encore Eric Bailly, mais le plus joli coup du mercato estival se nomme peut-être Chancel Mbemba. Arrivé libre dans la cité phocéenne en provenance du FC Porto, le défenseur de 28 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor.

Chancel Mbemba, la bonne pioche de l’été

« Pour Chancel, c'est la réussite malgré les difficultés. Avec beaucoup de performances dans un championnat belge difficile. Un football portugais est différent qu'en Angleterre et en Belgique. C'est un défenseur central à l'ancienne , déclarait Pablo Longoria en juillet dernier au moment de présenter sa recrue estivale. On avait l'opportunité de faire le transfert en tant que joueur libre, on a saisi l'opportunité. Ça devenait une obligation de saisir l'opportunité si on joue à trois derrière avec les remplaçants. Il joue avec de la personnalité, il a de l'expérience et c'est important pour nous. On a amélioré l'effectif sur les joueurs défensifs. C'est important de boucler des opportunités comme ça. » Effectivement, Chancel Mbemba apparaît aujourd’hui comme l’un des meilleurs coup de l’été du côté de l’OM, et Pablo Lonforia s’est montré habile pour parvenir à ses fins.

Mercato - OM : C'est confirmé, une énorme idée de Longoria se concrétise https://t.co/c8q4VG2aaH pic.twitter.com/AnvokIV9Im — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Malgré la concurrence, Longoria a séduit l’ancien joueur de Porto