Mercato - PSG : Un transfert au Real Madrid pour Mbappé ? La réponse

Publié le 14 octobre 2022 à 20h30

Amadou Diawara

Alors qu'il vient de snober le Real Madrid une deuxième fois pour prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé est de nouveau lié au club merengue. Désireux de quitter Paris dès cet hiver, le numéro 7 rouge et bleu aurait toujours la possibilité de signer à la Maison-Blanche. Toutefois, les chances de voir Kylian Mbappé porter le maillot du Real Madrid seraient minces.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé était partagé entre le PSG et le Real Madrid. Et finalement, le crack français de 23 ans a décidé de poursuivre sa carrière en Ligue 1 du côté de Paris. Prêté avec option d'achat (180M€) par l'AS Monaco, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 7 rouge et bleu est passé tout près de signer librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Toutefois, Kylian Mbappé a préféré snober une nouvelle fois la Maison-Blanche pour prolonger de deux saisons, plus une en option, au PSG. Un choix que le champion du monde français regretterait amèrement.

«Les relations entre le Real et le PSG sont compliquées»

D'après les dernières informations de RMC Sport , divulguées par Daniel Riolo, Kylian Mbappé voudrait quitter le PSG dès le mois de janvier. Mais peut-il toujours rejoindre le Real Madrid ? Julien Froment a tenté de répondre à cette question. « (Le Real Madrid est à nouveau mentionné comme une destination possible. Pensez-vous qu'un transfert au Real Madrid soit possible ?) Je n'ai aucune information sur le sujet. (Kylian) Mbappé est sous contrat et on sait que les relations entre le Real Madrid et le PSG sont compliquées » , a confié le journaliste de France Bleu Paris et de France Info à Bernabeu Digital, avant d'en rajouter une couche.

«Le board du PSG préférerait le voir partir dans un autre club»